РИАМО - 19 июл. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная погода с кратковременными дождями, температура воздуха днем составит до плюс 21 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Московском регионе ожидается пасмурная и дождливая погода. По данным Метеобюро Москвы и области, сегодня ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Время от времени будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности, местами возможны и грозы. Максимальная температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов, по области - 16-21 градус», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду. Геомагнитный фон в пятницу прогнозируется преимущественно спокойный.

Виновником таких погодных условий является циклон, центр которого расположился вблизи Московии. Несколько типов фронтальных разделов будут иметь путь следования непосредственно через регион, как следствие ожидается пониженное атмосферное давление, высокая влажность воздуха и температура ниже нормы.

«Такая погода является причиной роста метеопатических реакций. В зоне риска те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, как гипотоники, так и гипертоники, с заболеваниями сосудов головного мозга, частыми приступами мигрени, тромбофлебитом, нейроциркуляторной астенией и вегетативными дисфункциональными расстройствами. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психоэмоциональными нарушениями», - добавляется в материале.