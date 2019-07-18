РИАМО - 18 июл. Полиция Москвы не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которая заказала в Сети и получила на почте посылку с не зарегистрированным в России препаратом, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

По словам начальника пресс-службы московского главка МВД России Юрия Титова, из таможенных органов в ГУ МВД РФ по Москве поступил материал проверки по факту задержания в почтовом отделении сотрудниками таможни женщины в момент получения ею посылки, содержащей лекарственные препараты.

«Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии со статьей 145 УПК РФ (решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении)», – сказал Титов.

Он добавил, что ведомство приняло решение вернуть материалы проверки в Московскую таможню.

Шестнадцатого июля Елену Боголюбову задержали в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог «Фризиум», которое не зарегистрировано в России. Препарат был необходим для неизлечимо больного сына женщины.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что «Фризиум» в России не зарегистрирован, поскольку производитель не подавал такой заявки и не добивался проверки его эффективности и безопасности в РФ на пациентах.