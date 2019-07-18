РИАМО – 18 июл. Большинству россиян нет смысла заводить еще одну банковскую карту, так как это может быть неудобно, сообщила независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

По данным холдинга «Ромир», 58% держателей банковских карт в России не собираются оформлять другие. Семь лет назад большинство опрошенных говорили, что они пользуются двумя-тремя картами. Кроме того, 12% респондентов сообщили, что рассчитываются наличными.

«Если это банк системной значимости, если к этому банку привязана вся остальная инфраструктура семьи, то есть брокерские счета, негосударственные пенсионные фонды, если там хорошие тарифы, удобный интерфейс, то заводить еще одну карту только под один-два вида транзакции вряд ли целесообразно», — сказала Смирнова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она добавила, что брать доходную карту с процентом под остаток или кэшбэком и высчитывать, как сделать так, чтобы стоимость карты отбилась, — неудобно.

«Многие семьи пытаются это делать, потом понимают, что им тяжело. Условные 300-500 рублей в месяц с такой головной болью точно не стоят», — пояснила Смирнова.

В первом квартале этого года доля безналичных расчетов достигла почти половины от общих расходов граждан. В России в прошлом году только наличными оплачивали покупки всего 17% граждан.