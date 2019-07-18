РИАМО – 18 июл. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину взять под контроль междугородние перевозки автобусами, предложения должны быть представлены до 1 декабря, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

Поручение Путина было сделано после заседания Госсовета, которое состоялось 26 июня.

«Правительству Российской Федерации обеспечить создание единой федеральной системы мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами в междугородном сообщении в целях снижения доли нелегальных перевозчиков на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом», — говорится в подписанном президентом поручении.

Предложения нужно будет представить до 1 декабря.