РИАМО - 18 июл. Пожарный-спасатель Сергей Роганов из Каширского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» одержал победу в легкоатлетическом кроссе, прошедшем в рамках V юбилейной спартакиады Московской противопожарно-спасательной службы в Лыткарине, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

В четверг состоялись соревнования V юбилейной спартакиады «Мособлпожспаса». Легкоатлетический кросс прошел на спортивной базе «Волкуша» в городском округе Лыткарино. В мероприятии приняли участие представители всех территориальных управлений Московской противопожарно-спасательной службы.

«Юбилейная V спартакиада по служебно-прикладным и массовым видам спорта объединила сегодня работников из 21 территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас». Бегут, конечно, не профессиональные спортсмены, а пожарные, спасатели и другие сотрудники нашей организации, которые хотят попробовать свои силы и в итоге показывают хорошие результаты», – сказал главный судья соревнований, начальник учебного центра «Мособлпожспаса» Александр Забурдаев.

Он также отметил, что спортсмены-любители преодолели на скорость дистанцию в 3 километра.

«В командном забеге сегодня участвовали 84 человека, и еще была возможность посоревноваться в личном зачете. Я сегодня бежал как главный судья, просто для себя. Дистанцию преодолел за 16 минут 15 секунд, и, считаю, что для 55 лет это хороший результат», – добавил Забурдаев.

Спартакиада включает в себя девять видов соревнований – от лыжных гонок зимой до стрельбы из пневматической винтовки и гиревого спорта. Возможность для участия в состязаниях предоставлена всем сотрудникам учреждения, а это около 8 тысяч человек.

По результатам легкоатлетического кросса в личном зачете первое место занял Сергей Роганов из Каширского ТУ с результатом 9,41 минуты. Второе место у Сергея Белова из Балашихинского ТУ, его результат - 9,42 минуты. Тройку лидеров замыкает Роман Кайтаз из Шатурского ТУ с результатом 9,5 минуты.

В командном зачете победило Ступинское ТУ, второе место у Люберецкого ТУ, а третье – у Балашихинского ТУ.

Впереди пожарных-спасателей ждет еще несколько соревнований: гири, стрельба из пневматической винтовки, мини-футбол и спасательный спорт. Подведение итогов спартакиады по служебно-прикладным и массовым видам спорта 2019 года состоится в ноябре.