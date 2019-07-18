РИАМО - 18 июл. Глава городского округа Дубна Максим Данилов выразил соболезнования семье 14-летнего мальчика, который утонул в реке Дубна.

«Самое главное в жизни каждого родителя – его дети. Мы осуществляем профилактику в школах и дошкольных учреждениях, рассказываем детям о правилах поведения и технике безопасности на воде. Призываю всех быть внимательнее к детям. Глубочайшие соболезнования родителям», – сказал Данилов.

Ранее СМИ сообщили, что в Московской области в реке Дубна утонул 14-летний подросток, который пытался переплыть реку. По словам очевидцев, он пожаловался на плохое самочувствие, после чего ушел под воду.

Позже спасатели нашли тело школьника в 10 метрах от берега.