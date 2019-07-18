РИАМО – 18 июл. Пиппа Миддлтон надела платье с рисунком «под гжель» во время посещения финала Уимблдона в компании своей сестры – герцогини Кембриджской Кейт, сообщается на сайте elle.ru.

«Фотографы засняли Пиппу в компании двух герцогинь на трибуне теннисного турнира в Лондоне – с вечерней укладкой, в летнем бело-голубом платье с несколькими рядами оборок. Романтичный рисунок напоминал то ли русскую технику росписи гжель, то ли стилизацию под французскую Туаль-де-Жуи», – говорится в сообщении.

Гжель – русский народный промысел, вид русской народной росписи, также один из традиционных российских центров производства керамики. Гжель – не только село и промысел, а целый гончарный край – 27 деревень, так называемый «Гжельский куст». Сейчас «Гжельский куст» входит в Раменский городской округ.

Гжель включает в себя узор в виде цветов, растений, животных, выполненных в сине-белом цвете. Особенностями узора являются плавные линии, большое количество точек, лепестков и кружков.

В марте этого года народные промыслы России, включая изделия подмосковного «Объединения Гжель», презентовали в Центральном выставочном зале «Манеж» на ежегодной неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.