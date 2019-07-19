РИАМО - 19 июл. Первый в истории художественной гимнастики чемпионат мира среди юниорок пройдет в Москве на арене Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой, он стартует в пятницу, сообщается на официальном сайте состязаний.

Россия получила право первой провести Всемирный молодежный чемпионат как родина художественной гимнастики. Юные гимнастки будут соревноваться в индивидуальной программе, а также в групповых упражнениях.

«Я счастлива, что первый в истории художественной гимнастики чемпионат мира среди юниоров пройдет в столице России – Москве! В нашем доме – новейшем Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой - соберутся самые красивые и талантливые юные гимнастки планеты, лучшие тренеры и судьи. И несомненно самые благодарные зрители», - сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.