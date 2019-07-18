РИАМО – 18 июл. С начала действия программы губернатора Подмосковья «Мой подъезд» управляющие организации Московской области провели ремонт более 71 тысячи подъездов, что составляет свыше 85% от плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

«Всего в 2019 году планируется отремонтировать 14,5 тысячи подъездов. Основной объем работ запланирован на второе полугодие – в настоящее время проводятся общие собрания собственников, в том числе в ряде муниципалитетов собрания проходят в электронной форме, сегодня есть такая возможность при помощи информационной системы ЕИАС ЖКХ, на которых жители согласовывают вопросы ремонта подъездов по программе», – сказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

Он добавил, что жители согласовывают также детали проведения работ, в том числе графики ремонта, выбор цветовой гаммы, материалов и дизайнерских решений. Правительством Московской области перед управляющими компаниями поставлена задача завершить в установленный срок ремонт подъездов, которые были включены в программу.

Лидеры по исполнению программы в 2019 году: Люберцы – 521 подъезд, Химки – 368 подъездов, Подольск – 350 подъездов, Балашиха – 294 подъезда, Королев – 252 подъезда.

С момента старта в 2017 году губернаторской программы «Мой подъезд» ремонт произведен в 71124 подъездах, что составляет более 85% от общего количества. В топ-5 лидеров по числу отремонтированных подъездов входят: Люберцы – 3826 подъездов, Балашиха – 2971 подъезд, Подольск – 2877 подъездов, Химки – 1866 подъездов, Домодедово – 1545 подъездов.

В 2019 году расширен перечень работ, производимых в рамках программы «Мой подъезд». В зависимости от состояния дома и в соответствии с пожеланиями жителей может быть проведена полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов для маломобильных граждан, оборудования входных групп (двери, дверные доводчики и так далее).

Кроме того, по поручению губернатора подъезды будут оснащаться камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион», а срок программы увеличен до 2020 года.