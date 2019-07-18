РИАМО – 18 июл. Первый в России завод по производству легковых автомобилей Mercedes‑Benz на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске выпустил уже более 500 автомобилей, его проектная мощность составляет 25 тысяч машин в год, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Завод открылся в парке «Есипово» в начале апреля текущего года. На сегодняшний день на предприятии трудятся порядка 600 человек. До конца года количество работников, занятых на производстве и в административной деятельности, планируют увеличить до одной тысячи человек.

«В настоящий момент на предприятии производят седаны Е-Класса. С момента запуска производства здесь собрали уже более 500 автомобилей. В ближайшем будущем на заводе планируют наладить выпуск внедорожников. Проектная мощность завода составляет 25 тысяч автомобилей в год. При полной загрузке предприятия будет задействовано 1,5 тысячи рабочих мест», – говорится в сообщении.

Руководство Mercedes‑Benz делает ставку на интеграцию самых современных технологий в производственные процессы. Конвейерная линия смонтирована по принципу «полностью гибкой сборки» с применением технологии уровня «Индустрия 4.0», что позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ. Условия работы на производстве оценил глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

«Мы видим, что предприятие активно развивается, а значит должна развиваться и соответствующая инфраструктура. Со своей стороны, мы уделяем пристальное внимание этому вопросу. Уже решены ряд вопросов транспортной доступности предприятия и установки новых остановочных павильонов», – сказал Слепцов.

Завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz открыли на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске 3 апреля 2019 года. Общий объем инвестиций в проект – около 16 миллиардов рублей (свыше 250 миллионов евро). Первый автомобиль сошел с конвейера 6 мая.