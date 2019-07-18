РИАМО - 18 июл. Встреча представителей государственных структур с владельцами участков в СНТ «НОСТ Природа» и «Зерцаловское» (Орудьево) состоится 19 июля в 14:00 в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Представители Минимущества региона, УФНС по Московской области, областного Росреестра и других ведомств ответят на вопросы дачников и садоводов о порядке регистрации строений на дачных и садовых участках, изменениях в законодательстве, «дачной амнистии», а также затронут другие земельно-имущественные темы.

«Мы продолжаем кампанию по информированию жителей Московской области о порядке регистрации строений на дачных и садовых участках. Тема регистрации недвижимости – одна из насущных, и наши встречи с жителями призваны сделать ее понятной и легкой. Нами уже охвачены более 6 тысяч товариществ Подмосковья», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

По его словам, в ближайшее время Госдума рассмотрит во втором и третьем чтении законопроект, продлевающий «дачную амнистию».

«Мы проводим разъяснительную работу, чтобы люди знали, что делать, когда изменения примут, и не тянули с регистрацией своей недвижимости», – отметил министр.

В объединенное садоводческое товарищество СНТ «НОСТ Природа» входит порядка 70 товариществ, в которых расположены более 2,5 тысяч земельных участков.