РИАМО - 19 июл. Девять станций юго-западного участка «красной» ветки метро, который закрывали для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии, открыли на два дня раньше срока.

Юго-западный участок Сокольнической линии метро между станциями «Университет» и «Коммунарка» был закрыт с 13 июля. Для пассажиров были недоступны станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

В качестве альтернативы запускали компенсационные автобусы: КМ1 и КМ2.

Изначально планировалось, что участок линии будет закрыт по 20 июля, а обычном режиме поезда начнут курсировать 21 июля с открытием метро.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что проходка тоннеля на юго-западном участке БКЛ ведется под действующей станцией «Проспект Вернадского» с опережением графика.

На новом участке БКЛ расположатся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро.

Открытие юго-западного участка Большой кольцевой линии улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживают 200 тысяч человек. Время на поездки по городу сократится на 10-15 минут.

Пассажиры смогут сделать пересадки на другие линии, минуя центральные станции и наиболее востребованные пересадочные узлы.