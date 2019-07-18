РИАМО – 18 июл. На нерегулируемом пешеходном переходе в Солнечногорске установят светодиодные катафоты, которые помогут снизить риск наезда на пешеходов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На данный момент рабочие устанавливают светодиодные маячки на пересечении улиц Банковская и Дзержинского. Они будут находиться на том же уровне, что и асфальтобетонное покрытие – такое расположение позитивно повлияет на срок службы и не будет мешать водителям и пешеходам.

«Благодаря светодиодам пешеходный переход хорошо виден ночью и привлекает дополнительное внимание водителя. Как результат установки катафотов – сокращение наездов на пешеходов и дополнительная безопасность. Светодиодные катафоты устанавливаются в соответствии всем стандартам ГОСТ», – сказал директор МБУ «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Анатолий Белов.

В дальнейшем такими катафотами оснастят семь перекрестков, которые в этом году сделают доступнее для маломобильных жителей округа и мам с колясками.

На организацию безбарьерной среды в Солнечногорске будут направлены средства, полученные за победу в областной номинации премии губернатора региона Андрея Воробьева «Прорыв года».