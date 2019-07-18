РИАМО - 18 июл. Следствие завершило расследование и направило в суд уголовное дело в отношении уроженца Воркуты, которого обвиняют в развратных действиях в отношении девочки, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Следствием установлено, что 7 апреля 2019 года примерно в 18:54, уроженец Воркуты, находясь в тамбуре электропоезда сообщением Звенигород – Дмитров, во время движения состава на перегоне станций «Лобня» – «Депо», совершил развратные действия в отношении малолетней девочки», — говорится в сообщении.

Сотрудниками уголовного розыска УТ МВД России по ЦФО была установлена личность злоумышленника. Им оказался уроженец Воркуты, проживающий последние несколько лет в Московской области. Обвиняемый был задержан оперативниками транспортной полиции на пешеходном мосту железнодорожной станции «Лобня».

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.