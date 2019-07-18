РИАМО - 18 июл. Портал Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС - rgis.mosreg.ru) интегрировали с сервисом для жителей Подмосковья «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Благодаря такому симбиозу информация о проведении комитетом санитарных рубок автоматически подгружается в «Добродел» (если указана геолокация) и уже на этапе подачи жалобы становится известной заявителю - на экране появляется уведомление до отправки сообщения в систему.

«Раньше на подготовку ответа на жалобу о санитарных мероприятиях, поступающий через портал «Добродел», у комитета уходило до восьми рабочих дней. Теперь же интеграция двух систем – РГИСа и «Добродела» — позволяет сократить это время до минуты, а в некоторых случаях даже снимает необходимость подачи заявителем жалобы, поскольку информацию он получает в момент подачи заявления», — сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Он отметил, что все это дает возможность выполнять требования времени – информировать граждан максимально оперативно, делать работу эффективной и прозрачной.

«Пока системы работают в таком формате только по местам, где проводятся санитарные мероприятия, а таких мест по всему Подмосковью на сегодняшний день больше 1,4 тысячи. В планах - интегрировать последовательно наши работы и те участки, по которым чаще всего задаются вопросы. Так как мы первые пробуем такой механизм, конечно, нам непросто, и есть над чем работать, но, я уверен, граждане сами подскажут, насколько это удобно», — подчеркнул Советников.

На портале РГИС в режиме реального времени размещается информация о всех мероприятиях, выполняемых комитетом лесного хозяйства Московской области. На карте отмечены участки, на которых проводятся санитарные рубки, лесоводственный уход за культурами и уход в молодняках, места, где расположены зоны отдыха и лесные дороги, и многое другое.