РИАМО - 18 июл. Важный киберспортивный турнир Starladder ProSeries Season 27 по игре Dota 2 завершился победой команды из Подмосковья Technopark Pushkino, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В плей-офф соревнований попали две команды из России, три состава из Белоруссии, а также спортсмены из Европы, Грузии и Украины.

«Киберспорт давно обрел свою популярность и завоевал внимание миллионов поклонников по всему миру. <…> По различным киберспортивным дисциплинам организуются турниры, в том числе международные. Starladder по праву входит в число главных из них. Это вдвойне увеличивает ценность победы команды из Подмосковья Technopark Pushkino», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Киберспортсмены из Подмосковья одержали победу над чемпионами предыдущего сезона Starladder ProSeries, а в финале обыграли со счетом 2:1 команду из Белоруссии Nemiga Gaming.

Кроме статуса чемпионов и призовых, подмосковная команда получила шанс проявить себя в грядущем премиум-турнире.