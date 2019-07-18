РИАМО – 18 июл. В Дубне провели летнюю компьютерную школу «Аналитика больших данных Дубна-2019», в качестве преподавателей выступили ведущие ученые из российских университетов, национальных исследовательских центров и иностранных научных организаций, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В работе школы с 6 по 13 июля в качестве слушателей приняли участие 86 студентов и 18 преподавателей из 20 вузов.

«11 команд студентов и преподавателей приняли участие в хакатоне, форуме разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща работают над решением какой-либо проблемы, по теме видеоаналитики (машинного зрения)», – говорится в сообщении.

В рамках работы школы прошли тренинги от специалистов Объединенного института ядерных исследований по темам: «Аналитика больших данных», «Технологии параллельного программирования на гибридных архитектурах», «Машинное обучение».

Перед участниками школы в рамках экскурсии в Особую экономическую зону «Дубна» выступили представители организаций, которые заинтересованы в подборе высококвалифицированных специалистов: ООО «Видеоинтеллект», приборный завод «Тензор», ОКБ «Аэрокосмические системы» и другие.

Планируется продолжить работу с участниками школы в рамках консорциума «IT-образование – XXI век». Заинтересованные в их привлечении компании, многие из которых являются резидентами ОЭЗ «Дубна», по согласованию с их преподавателями будут выдавать студентам задания на курсовые, дипломные работы, практики или иные виды заданий или работ, которые соответствуют профилю компании.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, на закрытии летней компьютерной школы состоялось награждение победителей в пяти номинациях: «Аналитика Больших Данных», «Высокопроизводительные вычисления», «Машинное обучение», «Тестирование по материалам Школы» и хакатон.

Среди победителей – семь студентов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, шесть – Северо-Кавказского федерального университета, пять – Государственного университета «Дубна». Семь студентов получат приглашения на участие в одной из международных конференций по аналитике больших данных.

Организаторы планируют проведение подобных летних компьютерных школ ежегодно.