РИАМО - 18 июл. Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Дубна» будет активнее использовать возможности учебных заведений подмосковного наукограда, увеличение числа рабочих мест в ОЭЗ ожидается в ближайшие пять лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Накануне вопросы целевого обучения резиденты ОЭЗ обсудили на встрече с представителями образовательных учреждений. «Дубна» является одной из самых быстро развивающихся особых экономических зон в России. В ближайшее время потребность компаний-резидентов ОЭЗ в квалифицированных специалистах лишь возрастет.

«Уже сегодня резидентами являются 150 компаний и по самым скромным прогнозам их количество в ближайшие пять лет увеличится до 200, а число рабочих мест вырастет в два раза, с 4 тысяч до 8 тысяч», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Сейчас в учебных заведениях Дубны реализуются целевые программы обучения под конкретные организации. Это эффективный способ привлечения кадров для резидентов ОЭЗ.

«Сегодня тенденция в том, что наши кадры нужны компаниям, а нам нужны компании для того, чтобы подготовить квалифицированных специалистов. У нас имеется десятилетний опыт работы с резидентами особой экономической зоны «Дубна»: мы заключаем договор о сотрудничестве, где компании утверждают, что должен уметь, делать и знать студент, а мы беремся это удовлетворить», – сказала директор института системного анализа и управления государственного университета «Дубна» Евгения Черемисина.