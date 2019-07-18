РИАМО – 18 июл. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны решить вопрос с отменой штрафов, которые зафиксировали камеры, размещенные с нарушением, сообщается на сайте kp.ru.

«До 1 февраля 2020 года <…> принять меры по информированию водителей о дорожных камерах, а также не штрафовать их за нарушения неверно установленными приборами», – говорится в списке поручений президента.

В конце июня Путин призвал не прятать и не скрывать специально камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Он подчеркнул, что целью установки камер видеослежения является снижение аварийности и травматизма на дорогах, а также сохранение жизни людей.