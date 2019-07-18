РИАМО – 18 июл. Специалисты Мытищинской городской клинической больницы начали проводить сложные артроскопические операции – пластику передней крестообразной связки трансплантатом аутосухожилия четырехглавой мышцы бедра, выполнено уже две таких операции, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Ранее к травматологам Мытищинской городской клинической больницы обратился 25-летний молодой человек, который повредил переднюю крестообразную связку и оба мениска. Ему провели успешную операцию. Во втором случае на операционном столе оказался 19-летний молодой человек, который в результате травмы повредил внутренний мениск коленного сустава и переднюю крестообразную связку.

«Суть операции заключается в том, что собственное сухожилие пациента является аутологичным трансплантатом, заменяющим разорванную крестообразную связку. В данном случае трансплантат шириной 9 миллиметров и длиной 9 сантиметров был изъят с небольшим фрагментом кости из надколенника. Эти фрагменты кости врастают в местах крепления трансплантата и стабилизируют трансплантат крестообразной связки», – сказал главный окружной травматолог, заведующий отделением Владимир Оловянников.

Операция длилась два часа. По словам специалистов, все прошло успешно. Теперь молодому человеку предстоит восстановление. При правильной реабилитации пациент скоро начнет жить полноценной жизнью.

Ежегодно в травматологическом отделении Мытищинской больницы проходят лечение до 2 тысяч жителей округа и соседних городов, 80% из них проходят операционное лечение.

«Заболевания коленного сустава, а также различные травмы – это актуальная проблема на сегодняшний день. Пациентов с подобными заболеваниями очень много. И мы – единственное отделение в округе, где проводятся высокотехнологичные операции. То, что мы начали проводить такие малоинвазивные артроскопические операции на коленном суставе с пластикой связок, – это большой прорыв для нашего отделения», – добавил Оловянников.

По его словам, в больнице проводят множество ортопедических операций, эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, корригирующие операции на стопах, операции, связанные с заболеваниями позвоночника – стенозами и грыжами межпозвоночных дисков, экстренную травматологию.