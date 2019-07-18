РИАМО – 18 июл. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова 23 июля встретится с независимыми кандидатами, которые участвовали в избирательной кампании по выборам депутатов Мосгордумы, до этого встречу с ними проводил зампред ЦИК России Николай Булаев, сообщает ТАСС.

«Встреча председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с кандидатами в депутаты на выборах в Мосгордуму седьмого созыва планируется 23 июля 2019 года в 14:00», – говорится в сообщении.

Четырнадцатого июля ряд кандидатов инициировал несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам. Глава ЦИКа предложила встретиться после 22 июля, когда она вернется к работе, – сейчас Памфилова находится на больничном.

Встречу с кандидатами ранее провел Булаев, в ней приняли участие в том числе представители «Яблока» Сергей Митрохин и Кирилл Гончаров.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. Всего на выборы в Московскую городскую думу зарегистрировано 233 кандидата.