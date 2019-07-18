РИАМО – 18 июл. На участке городского округа Озеры в четверг ввели карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (18 июля 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта деревня Стояньево», – говорится в тексте документа.

Торговля, отлов и вывоз животных запрещены в границах городского округа от северной границы деревни Кобяково до южной границы деревни Мощаницы, далее до восточной границы деревни Рудаково, затем до северной границы деревни Кобяково.

Ранее карантин по бешенству ввели в Лотошине.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.