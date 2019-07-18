РИАМО – 18 июл. На Щелковской станции переливания крови в рамках донорской акции «Помогать с легкостью» сдали почти 10 литров крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Всего желание стать донорами изъявили 30 жителей городского округа Щелково, но восемь человек не допустили к сдаче крови после экспресс-анализов.

«Перед сдачей крови у донора берут анализы крови, измеряют артериальное давление, проводят анкетирование и при определенных показателях, выходящих за рамки референсных значений для доноров крови, человек может быть не допущен до донорства», – говорится в сообщении.

Щелковская станция переливания крови часто прибегает к корпоративно-партнерскому донорству. Например, 19 июля выездная бригада медиков отправится на одно из предприятий в Ивантеевке, где в сдаче крови поучаствуют до 40 доноров.

«Для нас особенно важна помощь, которую оказывает как администрация, так и действующие на территории городского округа предприятия. Организация массовых донорских акций по месту работы позволяет поддерживать достаточные для оказания срочной и неотложной помощи объемы донорской крови и спасать жизни», – подчеркнул главврач ГБУЗ МО «Щелковская станция переливания крови» Александр Мироненко.