РИАМО – 18 июл. Строительные работы в знаменитом долгострое Видного подходят к концу, в сентябре небоскреб «Счастливая 7Я» официально откроют, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского района.

Недостроенное здание на проспекте Ленинского Комсомола – первое, что видят те, кто въезжает в город с трассы «М-4». Небоскреб «Счастливая 7Я» начинали возводить в 2007 году. Объект должен был быть сдан через год, но застройщик обанкротился, и стройку пришлось заморозить.

«Результаты исследования показали, что за 10 лет железобетонные конструкции и фундамент здания не потеряли своей несущей способности, а их прочность соответствуют всем нормативным параметрам. Для завершения строительства нашли нового инвестора», – говорится в сообщении.

Замороженный проект приобрела компания «Волга-Трейд». Специалисты внесли в него коррективы, было добавлено всего около 5% несущих колонн.

Здание откроется в День города, 14 сентября. В многофункциональном комплексе «Резиденция 9-18» расположатся апартаменты, торговые галереи, кинотеатр, рестораны и кафе, детский развлекательный центр.

Жилая зона комплекса рассчитана на 142 апартамента свободной планировки, а торгово-развлекательный центр займет площадь 27,5 тысячи квадратных метров. Там планируют разместить продуктовый супермаркет, магазин бытовой техники и электроники, магазин детских товаров. В развлекательной зоне расположится многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр и зона фудкорта с ресторанами и кафе.

Кроме того, застройщик благоустроит пешеходную аллею в микрорайоне Солнечный, которая пройдет от строящегося комплекса до центрального отделения Сбербанка. Этот проект является проявлением социальной ответственности бизнеса, он был поддержан главой муниципалитета Валерием Венцалем.