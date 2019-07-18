РИАМО - 18 июл. Из больниц Москвы выписали 14 человек, получивших острую кишечную инфекцию от употребления еды из вендинговых аппаратов сети Healthy food, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«По последним данным, зарегистрировано 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией. Рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food. Всего было госпитализировано 32 человека, из них выписано с улучшением состояния 14 человек», – говорится в сообщении.

Все заболевшие – взрослые, у большинства заболевших диагностирован сальмонеллез.

Информация о массовом отравлении появилась 16 июля. После этого было изъято порядка 3 тонн продукции. Мониторинг производства компании выявил, что в автоматы поставлялась продукция с истекшим сроком годности, на упаковках ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.

Сырье и еда хранились на производстве без маркировки. Некоторые холодильники были неисправны, температурный режим хранения продукции не соблюдался.

В настоящее время помещения производственного цеха опечатаны. Также в офисах и фитнес-центре закрыты 15 станций здорового питания (вендинговых автоматов), реализующих продукцию под брендом Healthy food в Центральном, Западном, Северном и Юго-Западном административных округах, и опечатано кафе Healthy food ООО «Горшочек, вари» в торговом центре «Афимолл Сити».