РИАМО – 18 июл. Строительство нового корпуса ЖК «Зеленая околица» завершилось в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано пятому корпусу, который возведен в рамках второго этапа строительства на территории жилого комплекса «Зеленая околица», – говорится в сообщении.

Площадь двухсекционного дома составляет более 23 тысяч квадратных метров. Уже готовы к заселению 256 квартир, жилая площадь которых превышает 13 тысяч квадратных метров. Территорию рядом с домом также благоустроили – здесь появились пешеходные дорожки, детская площадка, места для отдыха и парковка.

Застройщиком в проекте выступило ООО «Мособлинтерстрой». Строительство проводилось с учетом требований доступности для маломобильных групп населения.