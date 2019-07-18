РИАМО – 18 июл. Минздрав России уточнил, что ввозить на территорию РФ не зарегистрированные в стране наркотические и психотропные лекарства разрешено только при наличии медицинских документов, подтверждающих их назначение, сообщает «Интерфакс».

Шестнадцатого июля Елену Боголюбову задержали в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог «Фризиум», которое не зарегистрировано в России. Препарат был необходим для неизлечимо больного сына женщины. В отношении Боголюбовой завели уголовное дело о контрабанде наркотиков.

«Фризиум в России не зарегистрирован, поскольку производитель не подавал такой заявки и не добивался проверки его эффективности и безопасности в России на пациентах», – говорится в сообщении.

Регистрация лекарств в России – это исключительное право разработчиков и производителей, отметили в Минздраве РФ.

В ведомстве выяснили, что 28 февраля 2017 года фризиум (непатентованное название – «Клобазам») упоминали на консультации ребенка Боголюбовой в институте педиатрии имени Вельтищева как резервный вариант на случай, если больше ничего не поможет. При этом консилиума и врачебной комиссии в связи с этим в день консультации не проводилось.

«Мама пациента больше не обращалась на консультацию, лечащий врач ни очно, ни заочно с мамой не контактировал и не принимал участия в назначении «Клобазама», – отметил представитель пресс-службы ведомства.