РИАМО - 18 июл. В рамках еженедельных встреч проекта «Культурная среда» выступил директор музея ратной и трудовой славы Владимир Кривулин, он рассказал собравшимся о развитии высших офицерских стрелковых курсов «Выстрел», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Встреча участников проекта прошла в арт-шатре на набережной озера Сенеж. Гость вечера Владимир Кривулин является ветераном Вооруженных сил, членом Союза журналистов России и почетным гражданином округа Солнечногорск. Кроме того, под его авторством многократно выходили статьи в российской и зарубежной печати на темы военно-патриотического воспитания, истории края, культуры и искусства. Его выступление прошло в рамках проекта «Культурная среда», который посвящен 90-летию округа и Подмосковья.

«Проект «Культурная среда» еженедельно (каждую среду) в 17:00 встречает своих неравнодушных слушателей и экспертов по различным направлениям деятельности: краеведов, писателей, поэтов, художников, почетных жителей округа, представителей спорта, культуры, образования, бизнеса, социальной политики, других», — отметила начальник управления культуры Солнечногорска Наталья Малащук.

Масштабный муниципальный проект «Культурная среда» стартовал в День России на Советской площади. В настоящее время с начала проекта его участниками уже стали свыше 500 жителей. Вместе с Солнечногорском проект поддержали также в территориальных управлениях Андреевка, Кривцовское, Кутузовское, Менделеево, Пешковское, Поварово и Соколовское.

Афиша тематических встреч размещена на сайте управления культуры администрации городского округа Солнечногорск.