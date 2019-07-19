РИАМО – 19 июл. Скончался кинодеятель Юрий Прохоров, работавший вторым режиссером на площадке при создании кинолент «Позднее прощание» и «Здравствуйте, я ваша тетя», ему было 79 лет, отпевание проведут в пятницу в храме Петра и Павла в Лефортове, сообщается на сайте союза кинематографистов России.

«16 июля на 80-м году жизни не стало члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Прохорова Юрия Николаевича. В 1967 году он окончил актерское отделение Горьковского театрального училища. В 1967-1971 годах работал актером Севастопольского драматического театра имени Луначарского. С 1971 года связал свою жизнь с кинематографом», – говорится в сообщении.

Прохоров в качестве второго режиссера работал с такими мастерами, как Виктор Титов («Здравствуйте, я ваша тетя», «Адам женится на Еве», «Не ждали, не гадали!»), Владимир Мотыль («Расстанемся – пока хорошие», «Несут меня кони»), Игорь Масленников («Что сказал покойник»), Валерий Ахадов («Женщин обижать не рекомендуется»), Сергей Урсуляк («Позднее прощание»), Алексей Мурадов («Человек войны»), Сергей Маховиков («Тихая застава»).

«Отпевание состоится в пятницу, 19 июля, в 11:00 в храме Петра и Павла в Лефортове (улица Солдатская, дом 4)», – уточняется в материале.

Союз кинематографистов приносит соболезнования родным и близким Прохорова.