РИАМО - 19 июл. II международный конный фестиваль «Иваново поле» будет проходить с 19 по 21 июля в Богородском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Я рад тому, что уже второй год на территории Московской области проходит мероприятие столь крупного масштаба и при этом разностороннего насыщения. В прошлом году мероприятие посетило порядка 7 тысяч человек, но мы надеемся, что этим летом посещаемость превысит 10 тысяч», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он отметил, что все организовано в лучших традициях русского фестиваля — мероприятие станет местом отдыха и развлечения для всей семьи. В рамках фестиваля пройдет ярмарка и увеселительные мероприятия, будут работать карусели.

Все действо разделят на несколько тематических зон. На большой арене пройдут основные этапы соревнования и церемония открытия, с участием конного театра «Ника» и Кремлевской школы верховой езды. На малом поле можно будет поучаствовать в мастер-классах. Сцена станет главным развлекательным местом фестиваля — здесь пройдут выступления Александра Розенбаума, Полины Гагариной и Дениса Майданова. Также в рамках мероприятия пройдет настоящий рыцарский турнир и выступят профессиональные флагоносцы из Италии.