РИАМО - 19 июл. В парке «Сокольники» в Москве в пятницу откроется обновленный Сад астрономов, насыщенная программа начнется в 19:30, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Аниматоры в костюмах межгалактических персонажей проведут экскурсию по территории.

«В 20:00 выступит кавер-исполнитель, а в 20:45 на сцену выйдет певица Патриция Диалло в космическом образе. С 20:15 до 20:45 гости смогут поучаствовать в конкурсах и викторинах с призами», – говорится в сообщении.

Также их ждут фотосессии и диджей-сет. Кульминация вечера – шоу театра огненных теней Salamandra «Электра» и «Элуна». Праздник завершится в 21:30.

Во время благоустройства в Саду астрономов привели в порядок прогулочные дорожки. Вдоль них уложили светодиодные ленты. Арт-объекты в северной части сада перекрасили.

Кроме того, установили новые макеты планет, выполненные из полимерного материала. Они раскрашены в цвета небесных тел Солнечной системы и защищены многослойным лаком. Внутри Луны появилась необычная роспись и подсветка.