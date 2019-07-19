РИАМО - 19 июл. Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин и министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин в пятницу ответят на вопросы жителей о рекультивации полигонов, утилизации мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил Хромушину и Куракину отвечать ежемесячно на все вопросы жителей по реформе сферы обращения с отходами и экологии.

Прямая линия начнется в 18:00.