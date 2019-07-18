РИАМО - 18 июл. По итогам работы за первое полугодие 2019 года управление Федеральной службы судебных приставов по Подмосковью перечислило в бюджет региона более 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы областного управления ФССП.

В первом полугодии возбуждено 2,8 миллиона исполнительных производств, что на 921 тысячи больше, чем в прошлом году. Окончено и прекращено 1,7 миллиона исполнительных производств на сумму 19,2 миллиарда рублей.

«В консолидированный бюджет Московской области перечислено более 7 миллиардов рублей, что на 600 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года. Таких результатов удалось достичь, в первую очередь, благодаря системному подходу по применению мер принудительного исполнения», – отмечается в материале.

За 6 месяцев текущего года приставы приостановили действие спецправ 2,1 тысячи должников, более 164 тысячи должников ограничены в выезде за пределы России, в рамках 10,7 тысячи исполнительных производств применен арест имущества на общую сумму 10,6 миллиарда рублей.

Кроме того, за это полугодие в исполнении находилось 40385 исполнительных производств о взыскании алиментов, 11700 из них в результате работы окончено и прекращено. В сравнении с прошлым годом число должников, не приступивших к оплате, сократилось почти на 2 тысячи.

В первом полугодии 2019 года дознавателями управления ФССП возбуждено 644 уголовных дела, из которых большая часть – 630 – за неуплату алиментов.