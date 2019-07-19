РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В деревне Сергеевка Подольска в пятницу проведут встречу с жителями по вопросу ремонта автодороги, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 19 июля в 16:30 состоится встреча с жителями деревни Сергеевка с целью обсуждения капитального ремонта автомобильной дороги с возможным расширением», – говорится в сообщении.

Встреча с жителями пройдет в деревне на перекрестке, вблизи дома №38.