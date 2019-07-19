РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 июл. Серия тематических концертов пройдет в парках подмосковного Красногорска, первая акустическая встреча состоится в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Городское сообщество музыкантов «Рокстория» совместно с МАУК «Парки Красногорска» и МУ «Молодежный центр», запускает серию тематических концертов на свежем воздухе. Девятнадцатого июля в парке «Ивановские пруды» состоится первая акустическая встреча рок-н-рольщиков всех мастей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что концерт посвятят творчеству группы Nirvana. Кроме того, артисты познакомят зрителей с собственным творчеством. Выступление начнется в пятницу в 19:00. Вход бесплатный.

«Главной особенностью «Акустической Рокстории в парках Красногорска» станет возможность для всех желающих присоединиться к выступлениям», – заключается в сообщении.