РИАМО - 18 июл. Состояние пострадавшего после хлопка газо-воздушной смеси, который произошел в одной из квартир жилого дома в поселении Кубинка-1 Одинцовского округа, оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Пострадавший (находится – ред.) в средней степени тяжести. Сейчас бригада ТЦМК везет его в ожоговое отделение Одинцовской больницы», – сказал собеседник агентства.

Ранее на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области сообщалось, что в поселении Кубинка-1 в Одинцовском городском округе в одной из квартир произошел хлопок газо-воздушной смеси, в результате которого один человек пострадал.

Хлопок произошел после замены прокладки газовой плиты в квартире на четвертом этаже. Возгорания не последовало, несущие конструкции также не пострадали.