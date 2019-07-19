РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. Жители подмосковного Подольска в пятницу смогут задать вопросы начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городскому округу Павлу Кузнецову на приеме граждан, сообщается на сайте УМВД России по Подольску.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, Кузнецов проведет прием граждан в пятницу с 17:00 до 20:00 в здании УМВД России по городскому округу по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Все желающие смогут задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов. Записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.