РИАМО - 18 июл. Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы направил письмо председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, в письме указаны четыре проблемы, которые были выявлены в ходе первого этапа регистрации кандидатов, и рекомендации к ним, говорится в сообщении пресс-службы Общественного штаба.

Письмо подписано руководителем Общественного штаба, заместителем председателя Общественной палаты города Москвы Алексеем Венедиктовым.

«В ходе обсуждения было выявлено несколько проблем, которые, с нашей точки зрения, необходимо учесть при разборе жалоб на отказ в регистрации окружными избирательными комиссиями», - говорится в письме.

Одной из проблем стали ошибки технических сотрудников ОИК при вводе персональных данных избирателей, оставивших подписи, в базу ГАС «Выборы» и в базу МВД. Как отмечается в письме, некоторые ОИК все же смогли вовремя обнаружить такие ошибки и вернуть подписи кандидату, однако, это было сделано не везде. В качестве рекомендации к данному вопросу Общественный штаб предлагает в случае выявления данного рода ошибок, принимать решение в пользу кандидата.

Другой проблемой при регистрации кандидатов стали помарки в персональных данных избирателя, оставившего подпись, что приводило к признанию данной подписи недействительной. Как итог: некоторые ОИК трактовали помарки в пользу кандидата, а другие – нет. Для решения данного вопроса Общественный штаб предлагает, ссылаясь на соглашение от 2 сентября 2012 года между ЦИК и МВД России, считать данную подпись учтенной.

«Многие тысячи подписей граждан были забракованы экспертами-графологами по причине того, что утверждалось, будто бы подпись или дата подписи вносились несобственноручно. Однако одновременно с этим многие граждане приносили заявления, в которых утверждали, что именно они оставили подпись в поддержку кандидата и собственноручно ставили дату. Таких заявлений от разных избирателей набралось уже более полутысячи», - добавляется в письме.

Для решения данного вопроса Общественный штаб рекомендует учитывать дополнительное подтверждение волеизъявления избирателя при рассмотрении жалобы на отказ и наличии данной проблемы.

«В соответствии с соглашением от 2 сентября 2012 года между ЦИК и МВД России при предоставлении таблицы сведений, содержащихся в подписных листах, графа «Результат проверки на соответствие» должна заполняться путем внесения сведений, отличных от указанных. В справках проверки МВД, предоставленных некоторыми кандидатами, это требование ЦИК и МВД не выполнено», - отмечается в письме.

В качестве рекомендации по данной проблеме Общественный штаб рекомендует запрашивать у МВД справку, заполненную в полном соответствии с требованиями соглашения между ЦИК и МВД, перед вынесением решения об отказе в регистрации.

В письме также указывается, что все три члена Общественной палаты города Москвы, которые введены в рабочую группу по разбору жалоб на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской Думы, готовы приступить к работе.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. Всего на выборы в Московскую городскую думу зарегистрировано 233 кандидата.