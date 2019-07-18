РИАМО - 18 июл. С начала года в Московской области начался ремонт около 100 медицинских объектов региона, в 39 из них работы уже завершены, сообщила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

«В этом году министерство здравоохранения проводит капитальный ремонт почти 100 медицинских объектов. На текущий момент отремонтировано 39 – это хороший темп. Мы думаем, что, если строители не подведут, то все 98 объектов будут сданы в срок», — сказала Мухтасарова в эфире телеканала «360».

Она добавила, что на завершающей стадии находится строительство взрослой поликлиники в Путилкове, Звенигороде и Ступине.