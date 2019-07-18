РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 июл. Авиационная корпорация «Рубин» из Балашихи планирует начать выпускать оборудование для газовой промышленности, сообщил генеральный директор завода Евгений Крамаренко на заседании совета директоров предприятий оборонно-промышленного комплекса Подмосковья.

Заседание прошло на территории завода «Рубин». В нем приняли участие представители министерства промышленности и торговли России, министерства инвестиций и инноваций Московской области и ведущих предприятий региона.

«Мы открываем новое направление деятельности, связанное с расширением производства гражданской продукции. Это выпуск сложнейших агрегатов для газовой промышленности. Готовим стендовую, производственную и конструкторскую базы, получаем сертификаты. На дополнительных площадях планируем создать проекты по литейному производству и механической обработке. Новое производство позволит привлечь на предприятие дополнительные кадры – более 400 человек. Строительство начнется в 2020 году», – сказал Крамаренко.

В Подмосковье работают 122 оборонных предприятия. Объем выпускаемой продукции в 2018 году составил 400 миллиардов рублей, из них доля завода «Рубин» – 7,5 миллиарда. В 2018 году для расширения производства авиакорпорации выделили 12 гектаров земли.

«Мы рассматриваем стратегические задачи диверсификации производства – освоение новых видов производств, расширение ассортимента продукции, в том числе и гражданской. В качестве меры поддержки правительство Подмосковья в 2019 году предлагает таким предприятиям инновационный налоговый вычет, который позволяет снизить затраты на уплату налога на прибыль до 90% от суммы капитальных затрат на закупку нового оборудования», – сказал исполняющий обязанности министра инвестиций и инноваций Московской области Игорь Демин.

Завод «Рубин» – единственное предприятие в России, которое производит изделия взлетно-посадочных устройств, гидроагрегатов и гидросистем для летательных аппаратов всех типов. Корпорация выпускает 70% тормозных и колесных дисков для авиапромышленности страны. На предприятии работает более 2 тысяч человек, около 60% из них – до 35 лет.