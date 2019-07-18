РИАМО – 18 июл. Арендатор попытался провести незаконный ремонт фасадов дома Грибоедова на Новинском бульваре, работы на объекте культурного наследия своевременно остановлены Мосгорнаследием, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В момент проверки арендатор проводил работы по ремонту отмостки и цоколя, его отделке синтетическими материалами, оштукатуриванию и окрашиванию. Мосгорнаследие выдало правообладателю предписание провести законные работы по сохранению», – говорится в сообщении.

Проводить ремонтные работы в этом памятнике без каких-либо согласований с ведомством запрещено.

В 1793 году владение, на котором располагается объект, принадлежало прокурорше Анне Волынской, урожденной Грибоедовой. После ее смерти усадьба с домом перешла к ее племяннику Алексею Грибоедову, а позднее – к его сестре Настасье Грибоедовой, матери писателя Александра Грибоедова.