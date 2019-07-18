РИАМО - 18 июл. В Московской области все льготники обеспечены лекарствами, обращения на получение медицинских препаратов сократились более чем в 15 раз, сообщила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

«Это беспрецедентный успех, которого удалось добиться ровно тем, что наша команда сплотилась и начала решать самую острую задачу, связанную с лекарственным обеспечением льготных категорий граждан и тех лиц, которые поступают на лечение в стационары. В Московской области суммарно количество льготников составляет около 700 тысяч человек. Достаточное количество тех, кто могут и должны получать лекарственные препараты», — сказала Мухтасарова в эфире телеканала «360».

Она добавила, что за последние три недели количество необеспеченных рецептов равняется нулю. Рецептов на отсроченном обеспечении, в пределах 10 дней, не более 150.