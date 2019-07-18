РИАМО - 18 июл. Инспекторы подмосковного Госадмтехнадзора осмотрели ряд адресов в городском округе Лосино-Петровский и почти везде обнаружили сухостойные деревья, на их устранение администрации дали две недели, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Территории осмотрели начальник ведомства Олег Баженов, сотрудники администрации, управляющих компаний и регионального оператора.

«Сухие сосны очень портят общую картину центральной части города, кроме того, это, безусловно, нарушение областного законодательства в сфере благоустройства территории», – отметил Баженов.

При осмотре Суворовского сквера на улице Кирова нашли много сухостойных декоративных деревьев, что подтверждают и обратившиеся на портал «Добродел».

Осмотр выявил сухостойные деревья в Суворовском сквере на улице Кирова и в заброшенном парке по улице 7-ого Ноября. Здесь комиссия отметила ненадлежащее состояние тротуаров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм. Повсюду наблюдались навалы спиленных и обвалившихся аварийных и усохших деревьев, не проведен покос травы вблизи стадиона Лосино-Петровский.

На улице Первомайской, дом №7 были обнаружены ямы на квартальном проезде, полное разрушение асфальтового покрытия, наличие крупногабаритного мусора вне контейнеров на контейнерной площадке. Схожая ситуация была отмечена на улицах Ленина, дом №13/2 и Гоголя, дом №24.

В ходе осмотра улиц Горького и Пушкина Баженов поинтересовался у местных жителей, которые отдыхали возле входа в подъезды, насколько их устраивает состояние их дворов. Так, для них сейчас очень актуален вопрос увеличения количества мест для парковки.

Основные предписания, которые администрация города получила от инспекторов Госадмтехнадзора, касались того, что для выброса массивного мусора жители поселений округа не располагают достаточным количеством бункеров и того, что мусор при вывозе ТКО с контейнерных площадок подбирают некачественно.

«Зачастую в глаза бросалось отсутствие ограждений, ограничивающих парковку на газонах и зеленых насаждениях. Детские игровые площадки также требуют установки новых игровых элементов», – отметил Баженов.

Министр заключил, в общем улицы чистые, но страдает содержание «зеленых» участков. Все озвученные в ходе осмотра замечания занесены в протокол и подлежат устранению в положенные сроки.