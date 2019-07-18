РИАМО - 18 июл. Лобненскую городскую больницу дооснастят современным оборудованием, также новое оборудование уже установили в больнице Чехова, сообщила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

«В Лобненской больнице есть дефицит оборудования, в этом году предусмотрена большая программа по обеспечению оборудованием этого учреждения. Речь идет о КТ в поликлиническое отделение больницы, о наборе медоборудования в эндоскопическое отделение, в приемном отделении появится рентген. Также планируется дооснащение стоматологических установок. И это не все оборудование», - сказала Мухтасарова.

Она отметила, что новое оборудование уже появилось в подмосковном Чехове.

«С июля в Чеховской больнице работает аппарат МРТ, уже не нужно ехать в Подольск или в другой городской округ», - пояснила Мухтасарова.

В Подмосковье уже в два раза снизилось среднее время ожидания на плановое исследование на тяжелом оборудовании – КТ, МРТ, маммографе, флюорографе. Работа по снижению сроков ожидания исследований будет вестись и дальше. В регионе около 360 аппаратов тяжелого медицинского оборудования.