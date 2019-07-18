РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. Отключение электроснабжения на проходящем процедуру банкротства Подольском электромеханическом заводе (ПЭМЗ) не затронет компании, располагающиеся на его площадях, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

17 июля во время встречи главы Подольска Николая Пестова с предпринимателями обсудили ситуацию, которая произошла с ПЭМЗ, в отношении которого введена процедура банкротства. Из-за долгов ПАО «Мосэнергосбыт» может ограничить предприятие в подаче электричества. Однако от этого могут пострадать предприниматели, открывшие производство на территории ПЭМЗ. В четверг по поручению главы на территории завода прошла выездная встреча, посвященная решению данной проблемы.

«Необходимо, чтобы ограничение не повлияло на жизнедеятельность населения, социальных объектов и тех предприятий, которые расположены на площадке завода. Вместе с электросетевыми организациями, энергетиками предприятия, специалистами администрации проводим обследование на предмет отключения только части, принадлежащей ПЭМЗ. Чтобы добросовестные потребители, имеющие прямые договоры и вовремя оплачивающие поставку электроэнергии, не пострадали», – сказал замглавы по жилищно-коммунальному комплексу администрации округа Владислав Лукьяненко.

Он добавил, что еще одна важная задача – не допустить отключения котельной. В настоящее время котельная предприятия работает в штатном режиме, ведутся переговоры с МУП «Подольская теплосеть» о дальнейшем функционировании этого объекта.

По словам Лукьяненко, в настоящее время задолженность ПЭМЗ перед ОАО «Мосэнергосбыт» составляет более 45 миллионов рублей. Есть задолженность и перед другими поставщиками ресурсов – это АО «Мособлгаз» и ООО «Межрегионгаз», а также МУП «Подольская теплосеть». Всего на площадке ПЭМЗ работает около 200 коммерческих предприятий.

«Переговоры между руководством завода, основными электросетевыми организациями, осуществляющими деятельность на территории Подольска, проводятся с целью дальнейшего ответственного и качественного использования электросетевого имущества. Эту работу мы проводили и в 2018 году, и в текущем году», – пояснил он.

Позиция руководства завода была неоднозначная, были завышены требования по возможной арендной плате.

«Сейчас позиция изменилась, поэтому продолжаем переговоры и надеемся на позитивный результат», – заключил Лукьяненко.