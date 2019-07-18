РИАМО - 18 июл. Сотрудники таможни аэропорта «Домодедово» обнаружили у пассажира рейса Токио-Москва при себе 80 тысяч незадекларированных американских долларов, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

Мужчина 1971 года рождения прошел по «зеленому» коридору, чем подтвердил, что у него с собой нет товаров, подлежащих таможенному декларированию.

«В ходе устного опроса гражданин России заявил, что имеет при себе наличные деньги и предъявил к таможенному контролю иностранную и российскую валюта в эквиваленте около 80 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

Мужчина оправдал свой проступок тем, что у него имеются пробелы в знании таможенного законодательства, а правила, написанные на информационных стендах, он не прочитал, потому что устал после долгого рейса.

Действия пассажира подпали под пункт А части 2 статьи 200.1 уголовного кодекса РФ - «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» в особо крупном размере. Максимальное наказание за данное преступление – штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств либо ограничение свободы на срок до 4 лет.

Домодедовская таможня напомнила, что согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные денежные средства при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежат таможенному декларированию, если общая сумма наличных денежных средств превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют Центрального банка Российской Федерации, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.