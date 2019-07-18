РИАМО - 18 июл. Более 100 медицинских сотрудников получили сертификаты на социальную ипотеку в Подмосковье в 2019 году, всего в регионе действуют три программы поддержки медиков, сообщила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

«Есть социальная ипотека, которая стартовала в 2016 году, уже более 800 человек воспользовались социальной ипотекой. На 2019 год запланировано 160 сертификатов, уже выдано чуть больше 100. Ресурс есть, мы получаем много заявлений, количество отказов несущественное», - сказала Мухтасарова в эфире телеканала «360».

Она отметила, что всего в регионе действуют три программы поддержки медицинских сотрудников. Например, успешно работает программа для молодых врачей и фельдшеров «Земский доктор» - врач единовременно получает выплату миллион рублей, фельдшер - 500 тысяч рублей.

«Самое главное - это обеспечение социально-бытовых условий для врачей», - заключила Мухтасарова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья с 2016 года. За все время реализации ее участниками стали 1340 специалистов. По программе, 50% от стоимости жилья выдается в виде единовременной субсидии, остальные 50% возвращаются в виде ежемесячных платежей в счет погашения суммы основного долга. Участник платит только проценты по кредиту.

Требования к участникам: наличие трудового договора в Московской области на 10 лет, отсутствие жилья в собственности на территории региона, остальные требования к трудовому стажу и возрасту зависят от курирующего министерства. Программа финансируется полностью за счет регионального бюджета.