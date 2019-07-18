РИАМО - 18 июл. Можайские травматологи спасли обе руки 13-летнему мальчику, который упал в яму и утратил возможность двигать конечностями, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Инцидент произошел 17 июля в деревне Поздняково. В отделение травматологии Можайской центральной районной больницы поступил 13-летний местный житель.
Сегодня среди всех травм верхних конечностей данная является наиболее распространенной, отмечается в материале.
Врачи применили общий детский наркоз, затем провели репозицию суставов – сопоставление костных отломков, на правой и левой руках. Для дальнейшего восстановления обычной работоспособности кистей рук был наложен гипс.
Сейчас пациент находится под наблюдением специалистов и идет на поправку.
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