РИАМО - 18 июл. Можайские травматологи спасли обе руки 13-летнему мальчику, который упал в яму и утратил возможность двигать конечностями, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Инцидент произошел 17 июля в деревне Поздняково. В отделение травматологии Можайской центральной районной больницы поступил 13-летний местный житель.

«Подросток во время бега не заметил на дороге яму и неудачно упал в нее. У мальчика диагностировали перелом обоих лучезапястных суставов, что повлекло за собой утрату двигательной функции обеих рук», – говорится в сообщении.

Сегодня среди всех травм верхних конечностей данная является наиболее распространенной, отмечается в материале.

Врачи применили общий детский наркоз, затем провели репозицию суставов – сопоставление костных отломков, на правой и левой руках. Для дальнейшего восстановления обычной работоспособности кистей рук был наложен гипс.

Сейчас пациент находится под наблюдением специалистов и идет на поправку.