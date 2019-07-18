РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июл. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 20 июля пройдут бесплатные занятия по силовому и функциональному тренингу, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

Тринадцатого июля в Люберцах стартовали бесплатные тренировки в парке в рамках проекта «СпортВоМне».

«20 июля в парке «Наташинские пруды» возле сцены бесплатно пройдет тренировка с элементами функционального и силового тренинга. Начало в 15:00», – сказал Агаджанян.

Ее откроет член «РосМолСпорт Московской области» певица Ольга Барабанова. Она исполнит песни Олимпиады-80 в современной обработке. После тренировки участникам покажут силовое шоу.