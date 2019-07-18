РИАМО - 18 июл. Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова поручила разобраться с нехваткой специалистов узкого профиля в перинатальном центре в Щелковском городском округе.

В ходе эфира на телеканале «360» жительница Щелкова пожаловались на то, что в перинатальном центре не хватает узких специалистов.

«Я очень неприятно удивлена этому вопросу, поскольку у нас в рамках новых перинатальных центров, которые мы построили и которые считаются лучшими и обладают всем набором уникальных узких специалистов, наблюдается невозможность записаться. Для меня это сообщение очень тревожное. Разберитесь с ситуацией, свяжитесь с заявительницей», - сказала Мухтасарова.

Главный врач перинатального центра Андрей Пастернак отметил, что в медучреждении работает более 100 врачей, по данному обращению будет проведена проверка.

Также в эфире прозвучал вопрос о наличии детского невролога в районной больнице №2 в Люберцах.

«Информируйте жителей о том, что начали работать узкие специалисты. Организуйте день открытых дверей», — сказала министр.

Около 300 врачей были приняты на работу в медицинские учреждения Подмосковья с начала текущего года. Также в этом году в Подмосковье планируется принять на работу более 500 врачей первичного звена и узких специалистов.